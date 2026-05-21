Il 15 maggio è ufficialmente scaduto il mandato del presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud, che però quel giorno ha dichiarato ai suoi sostenitori che resterà in carica fino al 2027, visto che a marzo il parlamento aveva approvato un provvedimento per estendere il suo mandato di un anno, spiega il sito sudafricano The Continent. Le forze di opposizione, però, contestano la sua permanenza al potere e sono in corso dei tentativi di dialogo promossi dalla comunità internazionale per arrivare a una soluzione della crisi costituzionale. L’obiettivo è anche raggiungere un accordo su un nuovo sistema elettorale, che superi il modello in vigore basato sull’appartenenza ai clan, per adottare quello a suffragio universale.