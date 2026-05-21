Riprodurre la fotosintesi nelle cornee potrebbe aiutare a curare la sindrome dell’occhio secco, suggerisce uno studio pubblicato su Cell. I ricercatori hanno estratto dai cloroplasti di spinacio le strutture responsabili della fotosintesi e le hanno impiantate nelle cellule oculari di topo. Esposti alla luce, i tilacoidi hanno ripreso a produrre una molecola chiamata Nadph, che può ridurre l’infiammazione e alleviare i sintomi del disturbo.