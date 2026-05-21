◆ La parte nordoccidentale dei Paesi Bassi è costituita da un complesso sistema di isole, penisole e specchi d’acqua. L’area mostrata nell’immagine comprende le provincie del Flevoland (a est), dell’Olanda settentrionale (a ovest) e della Frisia (a nord).

Lungo la costa sono visibili le isole Frisone occidentali, separate dalla terraferma dalle acque poco profonde e dalle piane di marea del mare di Wadden. Il colore marrone indica un alto contenuto di sedimenti, che contrasta con il blu scuro del mare aperto.

Le sottili linee che attraversano le acque interne sono le dighe che hanno creato due laghi artificiali, l’IJsselmer e il Markermeer. Le isole e la terraferma sono coperte da un mosaico di campi coltivati a cereali, patate, barbabietole, cipolle e tulipani, la cui fioritura tinge alcuni appezzamenti di giallo, rosso e viola.

Nelle acque del mare del Nord al largo della costa è in corso un’altra fioritura, quella del fitoplancton, i microrganismi fotosintetici che sono di gran lunga la forma di vita più abbondante negli oceani.

In questo periodo dell’anno le fioriture sono più comuni perché le acque di superficie si mescolano con quelle provenienti dagli strati più profondi, arricchendosi di minerali che favoriscono la crescita del fitoplancton. Le diverse tonalità di verde e azzurro sono dovute alle differenze nelle specie presenti e nella loro concentrazione.–Esa

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it