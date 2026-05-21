Un unico biglietto, acquistabile su un’unica piattaforma, con maggiori diritti per i passeggeri, per viaggiare in tutta Europa in treno o perfino in autobus. Questi sono gli obiettivi che si propone la Commissione europea con una proposta di legge presentata il 13 maggio, scrive Le Monde. Sarebbe davvero una piccola rivoluzione, aggiunge il quotidiano francese, “in un continente dove la rete ferroviaria è frammentata in ventisette sistemi nazionali, dove dominano operatori storici spesso legati allo stato e dove la concorrenza fatica ancora ad affermarsi”. In futuro le aziende che detengono una quota di mercato superiore al 50 per cento dovranno offrire i servizi della concorrenza. ◆