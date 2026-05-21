Il Partito popolare (Pp, conservatore) ha vinto le elezioni regionali del 18 maggio in Andalusia, nel sud della Spagna, ma ha perso la maggioranza assoluta: per restare al potere sarà costretto a stringere un’alleanza con il partito di estrema destra Vox. Il voto è stato un banco di prova in vista delle elezioni nazionali previste per il 2027. “Insieme al crollo del Partito laburista britannico e alla perdita di terreno dei socialdemocratici in Danimarca, la sconfitta dei socialisti in Andalusia aggrava una situazione già difficile per la sinistra europea”, scrive El País. La crisi poterebbe essere amplificata da una notizia del 19 maggio: l’ex primo ministro socialista José Luis Rodríguez Zapatero ( nella foto ) è sotto inchiesta per corruzione, accusato di traffico di influenze e altri reati connessi.