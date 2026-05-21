Elon Musk ha perso la causa contro la OpenAi in un processo molto importante per il settore dell’intelligenza artificiale. Musk accusava Sam Altman, amministratore delegato della OpenAi, di essersi arricchito ingiustamente, tradendo la missione originaria dell’azienda, cioè sviluppare l’ia per il bene dell’umanità. La sentenza lascia campo libero alla crescita senza regole dell’ia e allo sbarco in borsa della OpenAi, che potrebbe raggiungere una valutazione di mille miliardi di dollari. Questo mentre nella società statunitense cresce il malcontento verso le aziende dell’ia, come dimostrano le proteste contro la costruzione di nuovi data center, scrive il New York Times.
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Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 31. Compra questo numero | Abbonati