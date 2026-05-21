  1. Il tassista ha la tua vita in pugno: non innervosirlo con discussioni di politica.
  2. Se invece ci tieni a innervosirlo, parla di quanto ami Uber.
  3. Il tassista che parla è seccante, ma quello silenzioso è angosciante.
  4. Almeno una volta nella vita devi salire sul taxi dicendo: “Segua quell’auto!”.
  5. Con un tassista che messaggia mentre guida hai due possibilità: chiedergli di smettere o leggergli i messaggi.

Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it

Questo articolo è uscito sul numero 1666 di Internazionale, a pagina 114. Compra questo numero | Abbonati