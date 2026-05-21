“Il 18 maggio a La Paz (nella foto) ci sono stati scontri tra manifestanti e polizia durante una protesta contro il presidente di destra Rodrigo Paz, in carica da sei mesi”, scrive l’Afp. Contadini, minatori, operai e insegnanti denunciano la peggiore crisi economica degli ultimi quarant’anni. Il governo accusa l’ex presidente socialista Evo Morales di fomentare i disordini.