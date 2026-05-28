La più vasta analisi delle ossa dei polsi dei primati mai realizzata, pubblicata su Proceedings of the Royal Society B, ha concluso che sotto questo aspetto gli umani sono più simili agli scimpanzé e ai gorilla che a qualunque altro gruppo. Secondo gli autori questo potrebbe confermare la tesi secondo cui prima di sviluppare un’andatura esclusivamente bipede gli antenati degli umani moderni camminavano sulle nocche come queste due specie e non sui palmi come fanno altri primati. Le strutture legate all’andatura sulle nocche si sarebbero poi evolute per consentire la manipolazione degli oggetti.