Il 24 maggio nella Repubblica di Cipro si sono svolte le elezioni legislative. Nessuno dei partiti è riuscito a ottenere la maggioranza: Disy (conservatore) è in testa, seguito dal partito di sinistra Akel. La forza dominante è stata l’astensione: un cittadino su tre non ha votato, scrive il sito d’informazione cipriota Philenews.