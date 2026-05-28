Il 24 maggio nella Repubblica di Cipro si sono svolte le elezioni legislative. Nessuno dei partiti è riuscito a ottenere la maggioranza: Disy (conservatore) è in testa, seguito dal partito di sinistra Akel. La forza dominante è stata l’astensione: un cittadino su tre non ha votato, scrive il sito d’informazione cipriota Philenews.
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Questo articolo è uscito sul numero 1667 di Internazionale, a pagina 23. Compra questo numero | Abbonati