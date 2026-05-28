attività fisica
Uno studio recente condotto su più di 130mila persone dai 45 anni in su ha rilevato che chi fa giardinaggio ha meno probabilità di riportare problemi di memoria e limitazioni nelle attività quotidiane legate al declino cognitivo. Il giardinaggio è associato al mantenimento delle funzioni cognitive, forse perché “riunisce attività fisica, impegno mentale, riduzione dello stress e sane abitudini di vita in un’unica attività”, afferma la neurologa Smita Patel sul Washington Post.
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Questo articolo è uscito sul numero 1667 di Internazionale, a pagina 108. Compra questo numero | Abbonati