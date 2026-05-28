Le persone altamente sensibili percepiscono le informazioni sensoriali, enterocettive (interne) ed esterocettive (esterne), in modo più intenso rispetto alla maggior parte delle persone. Secondo la psicologa statunitense Elaine Aron sono circa il 20 per cento della popolazione. Provare queste forti sensazioni può essere faticoso, scrive Psychology Today, ma ci sono anche aspetti positivi. La sensibilità, per esempio, permette di sviluppare abilità preziose e poco comuni, come la premura, l’intuizione e la capacità di entrare in sintonia con gli altri e con l’ambiente circostante.