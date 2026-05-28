Secondo un importante studio riportato da The Washington Post, il momento in cui si fa sport può in alcuni casi influenzare i suoi effetti sull’organismo. L’orario si è rivelato particolarmente importante per le persone con il diabete di tipo 2: allenarsi nel tardo pomeriggio tende a portare miglioramenti sostanziali e duraturi nel controllo della glicemia. Lo stesso esercizio svolto di mattina invece alza di più i livelli di glicemia e causa una risposta minore all’insulina, effetti che possono durare per ore. Questo è dovuto al fatto che la glicemia è già particolarmente alta al mattino presto. In ogni caso allenarsi, a qualsiasi ora, è meglio che non farlo. ◆