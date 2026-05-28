Alle elezioni legislative greche del 2027 ci saranno due nuovi partiti. Uno è Elas, presentato il 27 maggio dall’ex primo ministro Alexis Tsipras, che punta a riunire le forze di sinistra che si oppongono al governo conservatore di Kyriakos Mitsotakis (Nuova democrazia). Il secondo è Elpida ghia ten dimokratia (Elpida, Speranza per la democrazia). Il movimento, che non si schiera né a destra né a sinistra, è stato creato da Maria Karystianou (nella foto), ex presidente dell’associazione delle vittime dell’incidente ferroviario di Tempe, in cui nel 2023 sono morte 57 persone. Secondo un sondaggio del sito d’informazione In, in testa alle preferenze c’è Nuova democrazia, seguita da Elas, dai socialisti del Pasok e poi da Elpida.