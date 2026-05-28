Il 22 maggio l’Unione europea e il Messico ( nella foto il vertice di Città del Messico ) hanno firmato un accordo commerciale che amplia quello in vigore dal 2000. Il documento prevede una riduzione dei dazi su molti prodotti agricoli e la possibilità per l’Ue di importare metalli rari dal paese latinoamericano. Secondo il quotidiano La Jornada, “anche se nelle dichiarazioni congiunte non si è menzionato Donald Trump, è chiaro che il disordine mondiale causato dal suo violento unilateralismo è uno dei motivi principali dell’avvicinamento con Bruxelles, così come degli inviti a difendere un ordine internazionale basato su determinate regole e sullo stato di diritto”.