Le temperatura corporea delle donne aumenta costantemente dall’adolescenza alla mezza età, conclude uno studio su **Science Translational Medicine **che ha riesaminato i dati di oltre 750 donne tra i 18 e i 42 anni. La ricerca conferma il noto andamento del ciclo mestruale (temperatura più bassa nella prima metà e più alta dopo l’ovulazione), ma rivela una novità: le donne sopra i 35 anni risultano in media 0,05 gradi più calde delle più giovani. Dopo la menopausa la temperatura scende a livelli simili a quelli dei maschi. Monitorare questo parametro con semplici dispositivi indossabili potrebbe aiutare a segnalare l’avvicinarsi della menopausa o individuare precocemente tumori ovarici e altre patologie.