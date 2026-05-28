La sera del 23 maggio un uomo è stato ucciso dal secret service, l’agenzia che si occupa della sicurezza del presidente, dopo aver sparato vicino alla Casa Bianca, a Washington, ferendo un passante. “L’uomo, Nasire Best, aveva 21 anni ed era già noto agli agenti: nel 2025 aveva oltrepassato più volte i limiti di sicurezza della Casa Bianca”, scrive la Cnn.