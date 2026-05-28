Secondo un’indagine del ministero dell’istruzione, nel 2025 il numero di studenti delle scuole pubbliche di tutti i livelli con competenze insufficienti nella lingua giapponese ha raggiunto la cifra record di 84.759, raddoppiando nell’ultimo decennio. Di questi, 73.313 sono stranieri e 11.446 giapponesi, scrive lo Yomiuri Shimbun. Il ministero mira a istituire centri per l’insegnamento aggiuntivo dentro e fuori delle scuole. Tra le regioni del paese ci sono delle differenze per quanto riguarda l’insegnamento della lingua giapponese rivolto agli studenti stranieri. I comuni con una popolazione di immigrati numerosa hanno istituito centri ad hoc, mentre in molti altri le scuole affrontano la questione su base individuale. Il mancato sostegno nell’apprendimento della lingua può avere conseguenze serie, sia per l’acquisizione di competenze adeguate sia per il rischio d’isolamento e abbandono scolastico.