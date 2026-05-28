Il 31 maggio in Colombia si vota per eleggere il successore di Gustavo Petro, ex guerrigliero e primo presidente di sinistra del paese. È praticamente sicuro che il suo candidato, Iván Cepeda, andrà al secondo turno. A destra invece sembra che il populista antisistema Abelardo de la Espriella sia in vantaggio sulla senatrice Paloma Valencia, del partito Centro democrático. El País sottolinea che tutti e tre i candidati hanno ricevuto minacce di morte e che in molti comuni si andrà ai seggi sotto il fuoco incrociato dei vari gruppi criminali. “Secondo la missione di osservazione elettorale in Colombia, 386 comuni, circa un terzo del paese, sono esposti alla violenza dei gruppi armati illegali, mentre i dati del centro studi Fundación Ideas para la paz indicano che a livello nazionale circa 27mila persone continuano a portare le armi”, scrive l’Associated Press. ◆