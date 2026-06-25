I primi vertebrati a colonizzare la terraferma non attraversavano una fase larvale transitoria simile a quella degli anfibi moderni, suggeriscono i fossili di embolomeri ( nell’immagine ) – tetrapodi primitivi che trascorrevano la maggior parte del tempo in acqua – risalenti a circa trecento milioni di anni fa trovati a Mazon Creek, negli Stati Uniti. Le morfologie pubblicate su Science mostrano che nascevano con caratteristiche simili a quelle degli adulti. La metamorfosi quindi non avrebbe avuto un ruolo nella transizione dall’acqua alla terraferma come si pensava.
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Questo articolo è uscito sul numero 1671 di Internazionale, a pagina 96. Compra questo numero | Abbonati