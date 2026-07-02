Il rover Perseverance della Nasa ( nella foto ) ha individuato centinaia di molecole organiche complesse in due rocce del cratere Jezero, su Marte. Lo studio, pubblicato su Science Advances, specifica che è impossibile stabilire se l’origine sia biologica oppure abiotica: i composti di carbonio, legati a minerali sedimentari, potrebbero derivare da normali processi geologici. Resta però la prova più evidente e solida della presenza di carbonio organico complesso mai trovata sul suolo marziano.