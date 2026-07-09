All’inaugurazione della mostra, Marc Brandenburg indossava una mimetica e una grande maschera per coprire il volto. Un’uniforme che richiamava i suoi celebri Tarnpullover realizzati tra il 2000 e il 2010: maglioni lavorati a maglia con fantasie coloratissime e maschere integrali cucite direttamente sul collo. Già intorno al 1992 aveva creato una serie intitolata Maglioni mimetici per stranieri. Erano gli anni dei pogrom e degli omicidi xenofobi. Figlio di una berlinese dell’ovest e di un soldato afroamericano, Brandenburg aveva tutte le ragioni per sentirsi minacciato da quella ondata di violenza. Lo stesso valeva per il suo ruolo nella sottocultura gay della città.

Süddeutsche Zeitung