Libano Il 15 agosto Israele ha bombardato il sud del Libano uccidendo undici persone ( nella foto ). ◆ Il 12 agosto il parlamento libanese ha approvato una legge di amnistia generale. Il giorno prima era stata votata l’abolizione della pena di morte.

Siria Il 18 agosto un bombardamento israeliano ha colpito una base aerea nel nordovest della Siria. Israele ha accusato la Turchia di rappresentare una minaccia a causa della sua intenzione di inviare truppe nella base siriana. ◆ Il 18 agosto un tribunale siriano ha condannato a morte Wassim al Assad, cugino dell’ex presidente Bashar, per crimini tra cui omicidio e tortura durante la guerra civile durata quattordici anni. La settimana prima erano stati condannati a morte Bashar al Assad, colpevole di crimini di guerra e crimini contro l’umanità, suo fratello Maher e il cugino Atef Najib, l’unico presente in tribunale.