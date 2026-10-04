Negli Stati Uniti, dove le lezioni sono ricominciate per circa 54 milioni di bambine e ragazzi, tra le materie insegnate in classe ce n’è una che non compare nei programmi: la plastica. Un rapporto della ong Plastic pollution coalition documenta come da anni l’industria del settore s’infiltra nelle scuole statunitensi con schede didattiche, video intitolati “La tua bottiglia significa posti di lavoro”, esperimenti pratici o giochi.

C’è perfino un furgone, il PlastiVan, che gira le città per raccontare “il contributo della plastica alla vita moderna”: secondo la Society of plastics engineers, l’associazione che lo paga (legata ai produttori), avrebbe raggiunto più di 132mila studenti.

Tutte queste proposte e materiali insistono su quanto la plastica sia sicura e indispensabile, minimizzando i rischi per la salute e l’ambiente. Un programma per le classi delle elementari e delle medie finanziato dalla Dow Chemical (una delle più grandi multinazionali chimiche al mondo) insegna agli alunni come testare i sacchetti di plastica di varie marche e poi gli chiede di fingersi dipendenti della Dow e progettarne uno.

Questi metodi sono più frequenti vicino agli impianti petrolchimici: in Pennsylvania, dove gestisce un complesso da 156 ettari per la produzione di plastica, la Shell ha proposto moduli didattici e donato zaini e un campo da basket a una scuola del posto ottenendo in cambio che nel programma si insegni la raccolta differenziata per il riciclo della plastica.

A volte durante le attività si riconosce che l’inquinamento da plastica è un problema grave, spiega Grist, una rivista dedicata al cambiamento climatico. Ma la responsabilità si fa ricadere sempre sui comportamenti individuali, indicando appunto la raccolta differenziata come soluzione (nel mondo si ricicla solo il 9 per cento della plastica prodotta).