Di pvc sono fatti tubi e canne dell’acqua, rivestimenti e pavimenti per interni, tende da doccia e anche giocattoli. Di pvc sono i tubicini, le sacche delle flebo e, per gli appassionati di musica, anche i dischi, quelli che chiamiamo comunemente vinili, anche se a volte sono stampati in polistirene.

Possiamo immaginare il cloruro di vinile monomero come il vagone di un treno: mettendone diversi in fila, uno dopo l’altro, si ottiene un treno che si chiama cloruro di polivinile ed è la plastica pvc, un altro materiale che – stando alla lista di carico – era trasportato nei vagoni di quello sciagurato treno.

Il cvm è cancerogeno. Bruciare il cloruro di vinile, come il pvc, crea le condizioni per la formazione di sostanze chimiche ancora più dannose: le diossine.

Ci sono molte aziende che producono pvc. Quello sul treno deragliato era contenuto in vagoni con l’etichetta “ROIX”: nel gergo ferroviario significa che i vagoni erano di proprietà della Shintech, “il maggiore produttore mondiale di pvc”– come si legge sul sito dell’azienda – una controllata al 100 per cento della società giapponese Shin-Etsu. Negli Stati Uniti gestisce impianti per la produzione di pvc a Freeport, in Texas, e ad Addis e Plaquemine, in Louisiana.

Anche le aziende che producono cloruro di vinile sono molte. Almeno due dei vagoni della Norfolk Southern che lo trasportavano sono riconducibili – per via dell’etichetta “OCPX ”– alla OxyVinyls, una divisione di OxyChem, che a sua volta fa parte della Occidental Petroleum. L’impianto della OxyVinyls che produce cloruro di vinile si trova a Deer Park, in Texas, nei pressi dello Houston Ship Channel, dove all’inizio del 2023 si è abbattuto un tornado che ha costretto l’impianto a una chiusura temporanea.

“A volte le aziende che producono cloruro di vinile e quelle che producono pvc sono vicine”, mi ha spiegato Jim Vallette, che lavora per Material Research e ha mappato questo comparto industriale. Per esempio, la Olin e la Dow hanno impianti vicini a quelli della Shintech, che producono pvc in Louisiana e in Texas, e forniscono loro cvm.

In altri casi il cloruro di vinile è inviato a impianti più lontani attraverso i treni, lo stesso metodo impiegato per fornire il pvc finito a chi lo lavora e lo modella. Non è chiaro quale fosse il percorso del treno deragliato a East Palestine.