Fin dall’inizio del suo mandato il presidente statunitense Donald Trump ha mostrato precisamente la linea che vuole seguire. Con le espulsioni di massa di stranieri, i tagli agli aiuti all’estero, la chiusura di programmi per il reinsediamento di richiedenti asilo, ha messo in chiaro che non c’è spazio per l’accoglienza e lo spirito umanitario nei suoi Stati Uniti. Ma c’è un gruppo di persone verso cui si mostra sorprendentemente generoso: gli afrikaner del Sudafrica. Abbiamo già parlato dei legami di alcuni suoi stretti collaboratori, primo tra tutti Elon Musk, con il Sudafrica, e in particolare con quello dei tempi dell’apartheid . E anche di come il paese africano sia finito nel mirino di Washington dopo l’approvazione di una legge sugli espropri di terre.

Come abbiamo visto negli ultimi mesi, non sempre alle parole di Trump seguono i fatti. Ma, in questo caso, l’amministrazione statunitense sembra fare sul serio. Come racconta il New York Times, “ha creato un programma chiamato ‘Mission South Africa’ per aiutare i bianchi afrikaner a trasferirsi negli Stati Uniti come rifugiati. La prima fase ha visto gli inviati di Washington alla ricerca di spazi commerciali nella capitale sudafricana Pretoria per convertirli in centri d’accoglienza.

Questi funzionari si sono messi poi a studiare più di 8.200 richieste di trasferimento negli Stati Uniti e hanno individuato 100 afrikaner che potrebbero ottenere lo status di rifugiati. Tra le raccomandazioni ai funzionari, c’è quella di concentrarsi sui contadini”. Entro la metà di aprile, i funzionari statunitensi in Sudafrica dovranno “proporre soluzioni a lungo termine per garantire la realizzazione del progetto del presidente per il reinsediamento dignitoso dei richiedenti afrikaner idonei”, si legge in un recente promemoria inviato dall’ambasciata di Pretoria al dipartimento di stato a Washington.

Sul sito sudafricano Daily Maverick, Rebecca Davis cerca di aggiungere contesto e dettagli alla notizia. Per esempio, si chiede se l’offerta sia valida per tutti i bianchi afrikaner o solo per i contadini visto che in un post sul suo social media, Truth Social, Trump aveva parlato esplicitamente di “contadini (con le loro famiglie!) del Sudafrica”. Questo, secondo Davis, fa sorgere un’ulteriore domanda: i contadini bianchi che parlano inglese, e non afrikaans, posso aspirare al trasferimento negli Stati Uniti? La risposta non è chiara.