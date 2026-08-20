Stati Uniti È cominciato in Ca lifornia il processo partito dalle denunce di 29 stati contro la Meta, l’azienda fondata da Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. L’accusa sostiene che i dirigenti della Meta fossero al corrente dei potenziali danni degli algoritmi dei loro social network sugli utenti più giovani e che non abbiano fatto abbastanza per limitarli. I querelanti chiedono 1.400 miliardi di dollari di risarcimento, una cifra quasi equivalente al valore complessivo delle azioni della Meta in borsa.
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Questo articolo è uscito sul numero 1679 di Internazionale, a pagina 30. Compra questo numero | Abbonati