Stati Uniti È cominciato in Ca lifornia il processo partito dalle denunce di 29 stati contro la Meta, l’azienda fondata da Mark Zuckerberg che controlla Facebook, Instagram e WhatsApp. L’accusa sostiene che i dirigenti della Meta fossero al corrente dei potenziali danni degli algoritmi dei loro social network sugli utenti più giovani e che non abbiano fatto abbastanza per limitarli. I querelanti chiedono 1.400 miliardi di dollari di risarcimento, una cifra quasi equivalente al valore complessivo delle azioni della Meta in borsa.