Filippine Il 18 agosto uno studente ha ucciso in diretta streaming con un’arma da fuoco un suo compagno di scuola e si è tolto la vita. È successo in una scuola cattolica privata di Zamboanga (nella foto), sull’isola di Mindanao, nel sud del paese, ed è il secondo episodio simile registrato nelle Filippine in due mesi. A giugno, dopo una strage compiuta da due ragazzi in una scuola di Tacloban, le autorità avevano messo al bando un gioco online violento che avrebbe ispirato gli assassini.
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Questo articolo è uscito sul numero 1679 di Internazionale, a pagina 34. Compra questo numero | Abbonati