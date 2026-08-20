Filippine Il 18 agosto uno studente ha ucciso in diretta streaming con un’arma da fuoco un suo compagno di scuola e si è tolto la vita. È successo in una scuola cattolica privata di Zamboanga (nella foto), sull’isola di Mindanao, nel sud del paese, ed è il secondo episodio simile registrato nelle Filippine in due mesi. A giugno, dopo una strage compiuta da due ragazzi in una scuola di Tacloban, le autorità avevano messo al bando un gioco online violento che avrebbe ispirato gli assassini.