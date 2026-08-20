Oceani Secondo il servizio sul cambiamento climatico del programma europeo Copernicus a luglio la temperatura media degli oceani del pianeta è stata di 20,96 gradi, la più alta mai registrata in un mese di luglio. Nelle settimane successive è salita ancora fino a toccare 21,08 gradi, appena un decimo di grado sotto il record assoluto del marzo 2024, che secondo i ricercatori sarà quasi certamente superato a breve. Al riscaldamento delle acque ha contribuito il fenomeno ricorrente detto El Niño, che secondo diverse agenzie meteorologiche sarà molto probabilmente il più intenso mai osservato.

Temperatura media dei mari tra 60° di latitudine nord e sud, gradi Celsius ( CCCS/Ecmrwf )

Foreste Circa 56 milioni di anni fa la Terra attraversò uno dei più gravi sconvolgimenti climatici della sua storia. L’evento, chiamato massimo termico del Paleocene-Eocene, fu probabilmente innescato da una grande eruzione vulcanica e caratterizzato dal rilascio nell’atmosfera di un’enorme quantità di anidride carbonica, equivalente a quella che potrebbe essere emessa dalle attività umane entro il 2100. Provocò un aumento delle temperature compreso tra cinque e nove gradi. Uno studio pubblicato su Science rivela che le conseguenze per la vegetazione furono catastrofiche: dopo un’espansione iniziale, la superficie coperta da foreste si ridusse del 61 per cento in poche migliaia di anni, e rimase del 35 per cento più bassa fino alla fine dell’evento. Secondo i ricercatori è possibile tracciare un parallelo con gli effetti del cambiamento climatico attuale, che però sta procedendo molto più rapidamente ed è aggravato da altri fattori, come la deforestazione.

Parco nazionale di Yosemite, Stati Uniti, 14 giugno 2026 ( William Hale Irwin, Los Angeles Times/Getty )

Terremoti Un sisma di magnitudo 7,5 ha ucciso almeno trecento persone nell’ovest della Colombia. Un’altra scossa di magnitudo 7,7 ha provocato almeno 70 vittime sull’isola di Flores, in Indonesia.

Incendi Una serie di incendi favoriti dalla siccità e dal caldo eccezionale ha colpito la Spagna, la Francia e altri paesi europei, bruciando più di cinquecentomila ettari e provocando almeno venti morti.

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