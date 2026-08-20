Una ricerca condotta su tremila donne statunitensi tra i 60 e i 69 anni, scrive Le Figaro, ha rilevato che il 56,4 per cento delle intervistate usa i sex toys per la masturbazione “raramente”, mentre più di un quarto “sempre o quasi sempre”. L’utilizzo di questi dispositivi durante i rapporti con il partner è meno frequente, ma comunque significativo: il 17 per cento li usa “a volte”, il 5 per cento “sempre o quasi sempre” e il 16 per cento “raramente”. Lo studio sottolinea anche che le donne che usano i sex toys per la masturbazione raggiungono l’orgasmo più spesso e questo ha effetti positivi per la salute in generale.