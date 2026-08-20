Più di vent’anni fa la Atlantic seafood sauce company di St. Mary’s nel Newfoundland and Labrador, in Canada, ha cessato l’attività: hanno semplicemente chiuso le porte e se ne sono andati. Non hanno pensato d’imbottigliare la salsa di pesce contenuta nelle 110 vasche dello stabilimento, quasi un milione di litri di prodotto, che da allora è rimasto in fermentazione. “L’odore provoca una sensazione orribile in gola”, ha detto Glenn Sharp, incaricato della bonifica, “e peggiorerà man mano che apriremo le vasche”. Il suo piano è mescolare il tutto con della torba per renderlo solido, trasportarlo in un caveau sotterraneo sigillato e lasciarlo sepolto lì. Il sindaco Steve Ryan ha dedicato tutta la sua carriera a portare a termine la bonifica: “Sono conosciuto come ‘il sindaco dello stabilimento di salse’”, ha detto. “È ora che tutto questo finisca”.