Neuroscienze I cani sono in grado di distinguere le emozioni degli esseri umani dall’espressione dei loro volti, suggerisce uno studio pubblicato su iScience. L’analisi delle scansioni cerebrali rivela infatti che mostrare foto di persone felici, tristi, impaurite o arrabbiate provoca l’attivazione di aree diverse nel cervello degli animali.

Biologia Uno studio pubblicato su Nature Communications ha individuato il segreto della struttura della zanna del narvalo. Le fibre di collagene che la compongono sono organizzate in due eliche, una esterna orientata a sinistra e una interna orientata a destra, che controbilanciandosi permettono alla zanna di crescere dritta.