Le elezioni locali in Sassonia-Anhalt del 6 settembre potrebbero avere un’importanza storica. Secondo gli ultimi sondaggi il partito di estrema destra Alternative für Deutsch­land (Afd) può contare su un consenso tra il 40 e il 42 per cento, con i cristianodemocratici (Cdu) del cancelliere Friedrich Merz molto staccati, tra il 23 e il 26 per cento. L’Afd punta a conquistare la maggioranza assoluta: se ci riuscisse, per la prima volta dal 1945 un partito di estrema destra governerebbe uno stato della Germania. In campagna elettorale tutti gli occhi sono stati puntati su Ulrich Siegmund, leader locale dell’Afd che aspira a diventare ministro-presidente del land. La sua storia offre alcuni spunti su un suo possibile governo: da giovane militante della Cdu, è passato per i movimenti giovanili dell’Afd e si è poi spostato sempre più a destra, circondandosi di collaboratori accusati di avere posizioni neonaziste. Tra le misure che si è impegnato a prendere ci sono il taglio ai finanziamenti alle associazioni ritenute di sinistra e limitazioni alla presenza di migranti e musulmani. ◆