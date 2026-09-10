Le ondate di calore potrebbero influenzare il ciclo mestruale, scrive El País, anche se le prove scientifiche al riguardo sono limitate. Secondo gli esperti è biologicamente plausibile che nei periodi di stress da calore si sperimentino mestruazioni più abbondanti o un maggiore disagio. “Tuttavia”, spiega la ginecologa spagnola Ana Robles, “attribuire queste irregolarità solo al caldo estremo è difficile: anche i cambiamenti nelle abitudini, nell’alimentazione, nell’idratazione e nel riposo giocano un ruolo”.