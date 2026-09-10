Il colosso tecnologico Google sta costruendo il primo data center su larga scala dell’Austria, con migliaia di server, alla periferia della piccola città di Kronstorf. Il sito potrebbe arrivare a consumare l’equivalente del 7 per cento del fabbisogno energetico del paese, scrive Politico. Contro il progetto, però, è nata una forte resistenza da parte della popolazione che potrebbe ostacolare gli obiettivi dell’azienda. Una mobilitazione simile si è già verificata in Francia, in Danimarca, in Italia e in Irlanda, dove i data center consumano un quinto di tutta l’elettricità e dove gli oppositori hanno tentato, senza successo, di bloccarne la costruzione facendo ricorso in tribunale.
Internazionale pubblica ogni settimana una pagina di lettere. Ci piacerebbe sapere cosa pensi di questo articolo. Scrivici a: posta@internazionale.it
Questo articolo è uscito sul numero 1682 di Internazionale, a pagina 18. Compra questo numero | Abbonati