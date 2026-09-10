Il colosso tecnologico Google sta costruendo il primo data center su larga scala dell’Austria, con migliaia di server, alla periferia della piccola città di Kronstorf. Il sito potrebbe arrivare a consumare l’equivalente del 7 per cento del fabbisogno energetico del paese, scrive Politico. Contro il progetto, però, è nata una forte resistenza da parte della popolazione che potrebbe ostacolare gli obiettivi dell’azienda. Una mobilitazione simile si è già verificata in Francia, in Danimarca, in Italia e in Irlanda, dove i data center consumano un quinto di tutta l’elettricità e dove gli oppositori hanno tentato, senza successo, di bloccarne la costruzione facendo ricorso in tribunale.