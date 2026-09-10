Courbet è stato spesso celebrato come implacabile nella sua ricerca della libertà e focoso attivista politico. Non si rassegnava alle autorità, si schierava con entusiasmo dietro ogni barricata e dopo essere finito in prigione, si rifugiò nell’esilio. Non ci si è mai soffermati sulla sua allegria ed esuberanza. Amava le maschere e sembrava non stancarsi mai della propria capacità di trasformarsi. Si è messo in scena in quasi cinquanta dipinti, un egocentrismo secondo solo a quello di Rembrandt. Si mette nei panni di un pensatore corrugato, di un cavaliere, di un profeta e di una trota insanguinata, considerata dalla critica un metaforico autoritratto.

Die Zeit