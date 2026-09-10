Il 7 settembre il land della Bassa Sassonia, il fondo d’investimenti israeliano Aurelius Capital e l’azienda di difesa israeliana Rafael Advanced Defense Systems hanno annunciato l’intenzione di compare l’impianto della Volkswagen di Osnabrück, dove si producono vetture T-Roc, per convertirlo in una fabbrica di armi. Come spiega il quotidiano Die Tageszeitung, al governo della Bassa Sassonia, che possiede circa il 20 per cento del capitale del gruppo Volkswagen, è parsa la soluzione migliore per evitare la chiusura dell’impianto, prevista nel 2027. Il 3 settembre la Volkswagen ha deciso di licenziare cinquantamila dipendenti. ◆