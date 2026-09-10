Per avere effetti positivi, soprattutto sul benessere mentale, lo sport non deve essere necessariamente faticoso. Secondo un nuovo studio condotto in Giappone e riportato dal Washington Post, dieci minuti di corsa molto lenta, a un ritmo che supera di poco la velocità di una camminata, possono migliorare quasi immediatamente l’umore e alcune capacità cognitive. Ma anche a un’andatura così blanda è importante correre: per i ricercatori la biomeccanica di questa attività influenza il corpo e il cervello in un modo particolare, forse grazie al movimento verticale ritmico tipico della corsa.