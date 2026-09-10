La torre Eiffel a Parigi è rimasta chiusa il 7 settembre per uno sciopero dei dipendenti della ditta che la gestisce provocato dalla rimozione del personale femminile durante la visita di una delegazione dell’organizzazione estremista indù Bochasanwasi Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha (Baps). La Baps aveva chiesto di limitare il più possibile le interazioni con il personale femminile durante la visita dei cento delegati al monumento. Il giorno prima la Baps aveva consacrato il suo primo grande tempio in Francia, alla periferia di Parigi, in una cerimonia a cui ha partecipato in videoconferenza anche il primo ministro indiano Narendra Modi, scrive Scroll. ◆