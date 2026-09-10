Il 7 settembre, il giorno in cui il Brasile festeggia l’indipendenza dal Portogallo, il candidato di estrema destra Flávio Bolsonaro ha riunito a São Paulo 28.500 sostenitori. La maggior parte degli slogan della manifestazione erano contro il presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva, suo principale avversario alle elezioni del prossimo 4 ottobre, e contro il potere giudiziario che ha condannato il padre Jair Bolsonaro a 27 anni di carcere per tentativo di colpo di stato mentre era alla guida del paese (2019-2022). “Durante la manifestazione”, scrive la Reuters, “i sostenitori di Bolsonaro hanno chiesto le dimissioni del giudice della corte suprema Alexandre de Moraes, a capo del processo contro l’ex presidente e oggi al centro di uno scandalo per possibile corruzione”. Lo stesso giorno Lula ha partecipato alla tradizionale parata militare a Brasília. Secondo gli ultimi sondaggi, i due candidati sono testa a testa. ◆