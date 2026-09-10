Il 6 e 7 settembre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha visitato la Groenlandia (nella foto), ribadendo che “è l’unica a poter decidere del proprio destino”. In risposta, scrive Politiken, Donald Trump ha pubblicato su Truth una mappa in cui la Groenlandia è rivestita dei colori della bandiera statunitense.