Il 6 e 7 settembre la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha visitato la Groenlandia (nella foto), ribadendo che “è l’unica a poter decidere del proprio destino”. In risposta, scrive Politiken, Donald Trump ha pubblicato su Truth una mappa in cui la Groenlandia è rivestita dei colori della bandiera statunitense.
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Questo articolo è uscito sul numero 1682 di Internazionale, a pagina 18. Compra questo numero | Abbonati