Il 3 settembre l’esercito israeliano ha preso il controllo della collina di Ali al Taher, una postazione strategica di Hezbollah nel sud del Libano, e nei giorni seguenti ha intensificato i bombardamenti in tutta la regione, scrive Al Modon. Nella notte tra il 6 e il 7 settembre gli attacchi hanno ucciso undici persone, il giorno prima ne erano morte sette.
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Questo articolo è uscito sul numero 1682 di Internazionale, a pagina 26. Compra questo numero | Abbonati