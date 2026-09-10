Il 3 settembre l’esercito israeliano ha preso il controllo della collina di Ali al Taher, una postazione strategica di Hezbollah nel sud del Libano, e nei giorni seguenti ha intensificato i bombardamenti in tutta la regione, scrive Al Modon. Nella notte tra il 6 e il 7 settembre gli attacchi hanno ucciso undici persone, il giorno prima ne erano morte sette.