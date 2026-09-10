“Lonnie Bunch (nella foto), segretario dello Smithsonian, il più importante complesso di musei e centri di ricerca degli Stati Uniti, lascerà l’incarico a fine anno”, scrive Npr. La Casa Bianca accusa lo Smithsonian di offrire una visione troppo critica della storia statunitense e ne ha chiesto una revisione. Bunch, primo afroamericano a guidare l’istituzione, ha detto che le pressioni di Trump non hanno influito sulla decisione.
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Questo articolo è uscito sul numero 1682 di Internazionale, a pagina 28. Compra questo numero | Abbonati