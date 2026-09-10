I farmaci agonisti dell’ormone Glp-1, sviluppati per trattare il diabete e poi rivelatisi efficaci contro l’obesità e altri disturbi, potrebbero essere anche in grado di rallentare l’invecchiamento, suggerisce uno studio sui topi pubblicato da Nature. Gli esemplari anziani a cui era stato somministrato uno di questi farmaci, basati sul principio attivo semaglutide, hanno vissuto in media il 12 per cento in più rispetto a quelli del gruppo di controllo, mostrando un calo dei livelli di infiammazione e risultati migliori in diversi test delle funzioni biologiche e cognitive. Gli effetti positivi non sarebbero dovuti solo alla riduzione dell’assunzione di calorie provocata dai farmaci ma anche ad altri meccanismi ancora da chiarire.