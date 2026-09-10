Le forze fedeli al governo dello Yemen riconosciuto dalla comunità internazionale e sostenute dall’Arabia Saudita hanno lanciato l’8 settembre una controffensiva per colpire i miliziani huthi, scrive Al Ayyam. L’obiettivo è riconquistare la capitale Sanaa, dal 2014 in mano al gruppo sostenuto dall’Iran. Lo stesso giorno gli huthi hanno attaccato obiettivi economici e militari in Arabia Saudita, provocando 73 feriti. I combattimenti si sono inaspriti il 7 settembre nelle province di Taiz, Al Bayda e Al Jawf, ma le ostilità erano riprese cinque giorni prima, quando i miliziani avevano lanciato un’offensiva nelle zone che costeggiano lo stretto di Bab el Mandeb, da cui passano i traffici commerciali tra Asia ed Europa attraverso il mar Rosso e il canale di Suez. Negli scontri sono morte più di trecento persone. Al Jazeera ricorda che si tratta della più grave escalation dal 2022, quando è entrato in vigore un cessate il fuoco tra huthi e Arabia Saudita, già a rischio da luglio a causa di una serie di scontri. ◆