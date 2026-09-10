- Con tutte le piattaforme che esistono, non farsi sentire è una scelta precisa.
- Gli auguri di compleanno si fanno a voce.
- “Mi era sfuggita l’email” non è più una scusa accettabile.
- Vuoi stupire gli amici? Spediscigli una cartolina quando viaggi.
- Non rispondere ai messaggi è da maleducati, non rispondere alle telefonate è da infami.
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Questo articolo è uscito sul numero 1682 di Internazionale, a pagina 106. Compra questo numero | Abbonati