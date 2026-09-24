Un dialogo in cui emerge una Palestina che non è solo il luogo di una tragedia politica, ma uno spazio da cui ripensare il rapporto tra cura e libertà, tra esperienza individuale e destino collettivo.
L’autore ripercorre la vita e l’opera di Yoko Ono, dall’infanzia in Giappone fino all’incontro con John Lennon, per riscattarla dai pregiudizi e dall’ostilità che l’hanno accompagnata per decenni.
La vita del pittore anarchico Lorenzo Viani s’intreccia con quella di Enrico, che cerca di salvarne dall’oblio l’opera e la memoria.
Ripercorrendo la storia della cesura tra uomo e ambiente, i racconti di artisti che hanno incentrato la loro opera sulle questioni ecologiche.
Dalle banche centrali ai fondi sovrani, dalle crisi finanziarie alle nuove valute digitali. Un libro che svela le strategie che muovono governi, mercati e nazioni.
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Questo articolo è uscito sul numero 1684 di Internazionale, a pagina 78. Compra questo numero | Abbonati