I Lázár è qualcosa di più e qualcosa di meno: è il tentativo di rifare il grande romanzo otto-novecentesco, e una versione romance di questa formula.

La nostalgia per il passato si è mangiata un pezzo di presente. È vero per la politica ed è vero per la cultura. I Geese conquistano molti rifacendo gli Strokes, che rifacevano Lou Reed. Percival Everett riscrive Huckleberry Finn di Mark Twain con James. Emerald Fennell gira una versione kitsch di Cime tempestose, Christopher Nolan una monumentale dell’Odissea. Tra le opere “costituite da frammenti rigurgitati del passato” Becca Rothfeld del New Yorker inserisce anche uno dei casi editoriali dell’anno, I Lázár , di Nelio Biedermann (Guanda 2026). Il romanzo è stato tradotto in più di trenta paesi, ma Rothfeld lo definisce in modo tagliente “un pastiche di Joseph Roth”, “un museo di romanzi d’epoca”.

Biedermann, 22 anni, ha origini ungheresi e aristocratiche: ma di quell’aristocrazia così lontana e decaduta da evocare solo fantasmi. I Lázár è la rievocazione dei fantasmi della sua famiglia. “Andavamo sempre nei castelli che un tempo erano stati nostri”, ha ricordato in un’intervista, descrivendo questi luoghi come “fiabeschi”. Uno di quegli edifici era diventato un istituto psichiatrico: alle pareti c’erano ancora le foto dei suoi antenati.

Questo passato lo ha spinto a scrivere I Lázár a 16 anni. I primi cinque tentativi non lo hanno portato da nessuna parte, l’ultimo l’ha tenuto nella classifica dei bestseller in Germania per mesi, suscitando paragoni con I Buddenbrook di Thomas Mann e La marcia di Radetzky di Joseph Roth.