“Il 17 settembre il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva (del Partito dei lavoratori, Pt) ha firmato un decreto per aumentare del 15 per cento la somma che quasi venti milioni di famiglie ricevono mensilmente con la Bolsa família, il programma sociale simbolo della lotta alla povertà e della politica del Pt”, scrive El País América. L’aumento – si passerà da 600 a 691 real, cioè da 100 a 118 euro circa – arriverà il 19 ottobre, poco prima del secondo turno delle elezioni presidenziali previsto per il 25. Secondo gli ultimi sondaggi Lula, che si candida per un quarto mandato, è in leggerissimo vantaggio sul candidato di estrema destra Flávio Bolsonaro, figlio dell’ex presidente Jair Bolsonaro.