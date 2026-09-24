“Il 21 settembre le principali reti televisive statunitensi hanno sospeso la copertura condivisa degli eventi di Donald Trump (nella foto) dopo che la Casa Bianca aveva escluso Cnn, Politico e Ms Now”, scrive Npr. Le altre reti (compresa l’emittente di destra Fox News) hanno deciso di non sostituire la Cnn nel sistema con cui le testate si dividono le riprese del presidente e le mettono in comune: per questo non ci sono state immagini televisive dell’arrivo di Trump a New York per l’assemblea generale dell’Onu. Cnn, Politico e Ms Now hanno fatto causa all’amministrazione, sostenendo che il divieto viola il primo emendamento della costituzione, che protegge la libertà di stampa. Trump le aveva accusate di pubblicare “menzogne”.